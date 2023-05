Ce mardi à Toulouse, le tram ne circulera au mieux que jusqu’à 10 heures puis de 16 heures à 21 heures. Avec des temps d’attente importants entre les rames. Les bus de plus d’une vingtaine de lignes resteront au dépôt et la fréquence des rames de métro sera perturbée. Et ce ne sera qu’un avant-goût puisque ces perturbations générées par une grève des traminots doivent se poursuivre jusqu’au vendredi 2 juin.

En raison d’un appel à la #grève, le réseau #Tisséo sera fortement perturbé, du mardi 30/05 au vendredi 02/06



Vérifiez l'état du réseau avant de réaliser votre déplacement, sur https://t.co/9y13f604VR et sur votre appli Tisséo 📲 pic.twitter.com/Mf7l1MRfwE — Tisséo (@tisseo_officiel) May 29, 2023

L’intersyndicale (CFDT, CGT, SUD, FNCR), qui avait annoncé cette nouvelle mobilisation, veut en particulier gêner un congrès sur les « mobilités intelligentes » qui se déroule cette semaine au MEET, le nouveau par des expositions, desservi par la ligne T1 du tram.

Le conflit dure depuis plusieurs semaines et porte sur la suppression par la direction d’une « clause de sauvegarde » qui permettait jusqu’ici d’aligner la rémunération des agents Tisséo sur l’inflation. Après cette nouvelle semaine de grève, les salariés ont déjà évoqué l’idée de perturber Fête de la musique ou bien la Coupe du monde de rugby en septembre.