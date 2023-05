Les passagers de la rame n’ont pas laissé la situation se dégrader. Grâce à eux, un homme de 37 ans a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi à la station de métro Mirail-Université à Toulouse pour « violences volontaires avec arme », rapporte France Bleu Occitanie.

Visiblement très alcoolisé, l'individu a pris le métro à Balma peu avant 3 heures du matin et s’en est pris à une femme de 30 ans qui était dans la rame. Enervé après qu’elle a repoussé ses avances, il aurait sorti un couteau pour la menacer et l’aurait giflée à plusieurs reprises. Les passagers ne sont pas restés spectateurs et plusieurs d’entre eux ont contraint l’individu à descendre sur le quai à la station Mirail-Université, avant d’appeler la police.