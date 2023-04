Rien à voir avec la réforme des retraites. Mais la journée du mardi 11 avril devrait être synonyme de grosse galère pour les usagers des transports en commun toulousains. L’intersyndicale (CFDT, CGT, Sud, FNCR) appelle en effet les salariés de Tisséo à une grève « massive » pour la défense de leur pouvoir d’achat. Dans son collimateur, la disparition annoncée d’une « clause de sauvegarde » qui depuis 2008, et le passage en régie du réseau, garantit un alignement des salaires sur l’inflation. Dans un contexte de flambée des prix, dont l’augmentation flirte avec les 6 % sur un an, la direction de Tisséo a annoncé ne plus être mesure de suivre. Ni sur les salaires, ni sur les primes.

Fait historique, la mobilisation, classique dans les dépôts de bus ou sur les lignes de tram pourrait cette fois aussi toucher le métro. Le Val, automatique, et géré depuis un PC, par quelques agents, permet généralement d’amoindrir l’impact des grèves dans la Ville rose.

👉En raison d'un appel à la #grève, nous ne serons pas en mesure d'assurer le service habituel sur le réseau métro, tram et bus, le mardi 11 avril 2023#Toulouse #mobilité pic.twitter.com/APPMDrgh8u — Tisséo (@tisseo_officiel) April 7, 2023

Elle conseille aux usagers de « reporter » leurs déplacements ou de trouver une autre solution que les transports en commun.