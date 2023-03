On est loin des dix millions de voyageurs un temps envisagés avant la crise sanitaire. L’an dernier, plus de sept millions de personnes ont atterri ou décollé de l’aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB), alors qu’ils étaient 9,6 millions en 2019. Si la plateforme n’a pas retrouvé son niveau d’avant Covid-19, la fin de l’année 2022 a présenté des signes de reprise selon Philippe Crebassa, le président de son directoire qui envisage toujours de retrouver son niveau d’avant crise d’ici à 2025.

« En janvier 2022, le trafic était à 56 % de celui de 2019, alors qu’il était de 86 % en décembre. Le trafic avec les aéroports parisiens reste le plus important pour la plateforme et présente 34 % de l’activité de l’aéroport, mais les habitudes de voyage ont changé et nous enregistrons moins de passagers "affaires" », reconnaît le responsable d’ATB. Entre le télétravail et les questions de sobriété énergétique, les entreprises se posent désormais la question avant d’envoyer leurs salariés à Paris pour des réunions d’une demi-journée tout à fait faisable en visioconférence.









Un changement que la plateforme doit intégrer dans ses choix stratégiques pour maintenir et développer son trafic. Tout comme l’arrivée en 2032 de la Ligne à grande vitesse qui mettra la Ville rose à trois heures de la capitale et réduira par effet domino la fréquentation de la navette vers Paris qui représente toujours un tiers de son trafic. « On s’y prépare, notre avenir est surtout à l’international », confirme Philippe Crébassa qui constate un engouement pour les destinations européennes et plus lointaines et espère aussi faire venir à Toulouse par l’avion des touristes, notamment nord-américain.

Doha et Montréal pour développer l’international

La desserte directe de l’Empire du Milieu, et ses hordes de touristes, semble s’être évanouie avec le départ des actionnaires chinois de l’aéroport en 2019. Les actionnaires actuels comptent notamment sur l’arrivée de deux nouvelles compagnies « major » pour ouvrir de nouveaux marchés. C’est le cas avec Air Canada qui assurera à partir de juin cinq vols par semaine à destination de Montréal et permettra de relier le continent nord-américain et complétera l’offre d’Air Transat. Mais aussi Qatar Airways qui a annoncé son arrivée sur la plateforme avec une liaison directe pour Doha.

« La connexion à Doha offrira une correspondance vers 174 destinations possibles », explique Bruno Balerdi, le directeur commercial de l’aéroport. Et une desserte de l’Asie et l’Océanie. Cet été, ATB proposera 86 destinations, contre 79 l’an dernier, dont 11 nouvelles, notamment Florence, Cracovie ou Birmingham.