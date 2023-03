Petite poussée d’adrénaline à la mi-journée sur le site de traitement de l’eau potable de Toulouse. Peu avant 13 heures, les pompiers de la Haute-Garonne ont été appelés par les gestionnaires de l’usine Veolia pour leur indiquer qu’ils étaient confrontés à une fuite de chlore dans un local fermé de ce site. Installé sur les hauteurs de Pech David, il alimente toute la Ville rose en eau potable, soit une capacité de production de 150.000 m3 par jour.

Rapidement, les membres du service départemental d’incendie et de secours ont déployé une dizaine d’engins sur place et une cinquantaine d’hommes. Une cinquantaine d’employés ont été aussi confinés alors que les secouristes réalisaient les premiers relevés de toxicité dans l’enceinte de l’usine et autour du site. Pendant ce temps-là, la fuite a pu être colmatée. Moins d’une heure après que l’alerte a été donnée, le dispositif a été levé, aucune toxicité n’ayant été relevée.