Après huit mois d’occupation, en novembre dernier, la ville de Kherson, au sud de l’Ukraine, était libérée de l’occupation russe. Depuis, elle essuie des bombardements quotidiens et sa population est confrontée en permanence à des coupures électriques. Et elle manque cruellement d’abris équipés de chauffage mais aussi d’Internet pour se réfugier et continuer à communiquer.

A 3.500 km de là, Nataliia Lynnyk, une Ukrainienne exilée à Toulouse (où l’un de ses fils suit ses études) a imaginé pour la ville martyre de Kherson un lieu modulaire. Elle rêve d’un espace qui pourrait accueillir aussi bien les enfants qui ont besoin de continuer à suivre leurs cours durant les alertes, que les salariés qui doivent travailler à distance pour que l’économie tourne. Directrice adjointe de l’Union des électeurs de l’Ukraine, un observatoire indépendant des scrutins électoraux, elle a fait jouer son réseau sur place.

De son côté, l’association Ukraine Libre Toulouse s’est mise en relation avec les collectivités locales, en particulier le conseil départemental de la Haute-Garonne qui a décidé de financer à hauteur de 60.000 euros une partie des équipements nécessaires à sa réalisation, que ce soit des générateurs, des batteries de recharge EcoFlow, mais aussi des tables pliantes ou encore une connexion et un abonnement à l’offre Internet par satellite Starlink.

Connexion à Internet et lieu de repos

« Ce centre, un espace de coworking et de chauffage, pourrait voir le jour dans un lieu souterrain le parking d’un grand centre commercial, la responsable de l’administration militaire de la ville de Kherson est en train d’étudier la question et a établi la liste des besoins. Il pourra accueillir jusqu’à 1.000 personnes qui pourront s’y connecter à Internet, s’y reposer, y travailler », explique Nataliia Lynnyk.

Un projet monté de toutes pièces, avec un protocole sur le cahier des charges de ce type d’abris clés en main qui pourrait être dupliqué dans d’autres villes d’Ukraine où cela est nécessaire. « Pour qu’un pays puisse survivre, il faut que l’économie fonctionne, que les enfants puissent continuer à acquérir des connaissances. Mais aussi, lorsqu’il y a des coupures de 24 heures ou 48 heures, comme c’est souvent le cas à Kherson, que les gens sous masque à oxygène puissent avoir une solution », appuie Myla Popenko, vice-présidente de l’association Ukraine Libre qui a déjà trouvé un mode de transports pour acheminer le matériel qui sera acheté avec la subvention du Département.

« Apporter cette aide, c’est un moyen d’agir de manière concrète, de travailler déjà à la reconstruction de l’Ukraine, c’est aussi un moyen d’envisager des actions de coopération à venir », explique Didier Cujives, le vice-président de la collectivité qui avait créé un mois après l’invasion de l’Ukraine un centre d’accueil pour les enfants et les mères seuls en provenance d’Ukraine où 22 personnes y vivent toujours.