Ils ont déversé des kilos de fumier et pneus devant le conseil régional et la Maison de l’environnement. Au volant de leurs tracteurs, une centaine d’agriculteurs du syndicat agricole de la FDSEA ont sillonné ce vendredi les rues de Toulouse pour défendre la « souveraineté alimentaire ».

« On vient symboliquement défendre l’alimentation des Français, notre région Occitanie qui est une des régions, où il y a le plus de filières de qualité. Il faut qu’à un certain moment, l’État, les collectivités, tous nos décideurs prennent leurs responsabilités », a expliqué Luc Mesbah, le secrétaire départemental du syndicat agricole.

« Ils viennent nous expliquer comment il faut qu’on travaille »

Devant la Maison de l’Environnement, dont la façade a fait l’objet de jets d’œufs, ils ont critiqué les associations de défense de l’environnement. « Ces personnages-là, derrière, ils viennent nous expliquer comment il faut qu’on travaille. Moi je ne suis pas chirurgien et je n’explique pas au chirurgien comment il doit opérer, eux, c’est exactement la même chose », a poursuivi l’agriculteur. Avant d’ajouter : « on ne pourra pas continuer à travailler demain si certains continuent à cracher sur les producteurs français, ils font le jeu de ce qu’ils dénoncent tous les jours, l’agrobusiness américain ».

Ce n’est pas la première fois que les syndicats agricoles font une démonstration de force dans la Ville rose. Ils étaient déjà venus déverser du fumier en janvier dernier devant la Cité administrative pour dénoncer une nouvelle réglementation européenne.