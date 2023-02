« C’est un peu le too good to go de la parapharmacie », résume Arnaud Mallinger. Ce pharmacien toulousain a créé il y a un plusieurs l’application Kéabot qui propose des produits cosmétiques, d’hygiène ou encore de compléments alimentaires dont la date de péremption se profile à courte échéance.

« Ces produits sont souvent renvoyés aux laboratoires fabriquant, qui décident de les jeter ou de les revaloriser. Cela m’a toujours écœuré de voir ça », souligne le fondateur de la start-up. C’est de ce constat qu’a germé l’idée de lutter contre le gaspillage de ces produits en les écoulant auprès de consommateurs prêts à les racheter à des prix plus bas.

Un magasin éphémère ce week-end

Grâce aux partenariats des 120 pharmacies en France, des cosmétiques de toutes marques sont mis en ligne. Une fois géolocalisé, l’acheteur peut voir ce que les pharmacies à proximité de chez lui proposent et ainsi récupérer sa crème ou ses biberons anticolique de 30 à 70 % moins chers.

« Cela concerne des produits à date courte, mais aussi ceux qui peuvent avoir un packaging abîmé ou qui sont en surstock. Nous n’en sommes pas propriétaires, nous sommes un intermédiaire. Nous avons choisi le système du click & collect car si nous avions recours à la livraison cela n’aurait aucun sens écologique », insiste Arnaud Mallinger qui a décidé de tester ce samedi la vente en direct ce samedi dans un pop-up installé rue Kennedy, à Toulouse.









Les clients auront le choix entre 750 produits dans ce magasin qui aura valeur de test pour le fondateur de Kéatbot qui espère augmenter à terme le nombre de pharmacies partenaires pour poursuivre le développement de son appli antigaspi et réduire ainsi le gisement des déchets, d’autant que la loi antigaspillage pour une économie circulaire prévoit désormais « l’interdiction des invendus non alimentaires ».