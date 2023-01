Alors que la neige s’est invitée ces derniers jours sur certains départements du Sud-Ouest, les opérations de salage se multiplient sur les grands axes routiers. Cela a été le cas sur plusieurs autoroutes au cours du week-end. Et en moins de 48 heures, entre vendredi et dimanche soir, trois engins de salage ont été percutés par des véhicules sur l'A89 et l'A62.





🚨 3 en 1 week-end 🚨

Hier soir sur l’autoroute @A62Trafic un 3eme engin de déneigement à été percuté par un conducteur qui roulait à vive allure tout en voulant dépasser la déneigeuse !

Ne doublez pas les engins de déneigement en action. https://t.co/RDegAiOdiZ — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) January 23, 2023



Vendredi, en début de soirée, lors d’une opération de salage préventif sur entre Marmande et Aiguillon, une saleuse a été heurtée par un automobiliste qui se serait assoupi indique Vinci Autoroutes. Le lendemain, rebelote avec une saleuse qui intervenait sur l’A89 vers Ussel, en Corrèze, heurté par un conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule et a été légèrement blessé. Dernier en date, dimanche soir, une voiture qui roulait à vive allure a percuté l’engin en voulant le dépasser sur l'A62, dans le Tarn-et-Garonne.

Dépôt de plainte systématique

Si aucun employé de la société d’autoroute n’a été blessé, Vinci Autoroutes déplore ce lundi « l’imprudence et le manque de vigilance des conducteurs impliqués dans ces accidents », indiquant que la société « déposera plainte systématiquement en cas de heurt ».

Et de rappeler qu’il est nécessaire en cas de neige d’anticiper les mauvaises conditions météorologiques grâce aux équipements dédiés, au respect du Code de la route qui « spécifie notamment que les conducteurs ne doivent pas dépasser les engins de salage ou de déneigement lorsqu’ils sont en action ».