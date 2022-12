Ce jeudi, le coup d’envoi du premier chantier de génie civil de la troisième ligne de métro de Toulouse a été lancé en grande pompe du côté du stade Ernest-Wallon. La réalisation de ce puits creusé à 30 mètres de profondeur et qui doit permettre l’intervention des services de secours ne devrait pas susciter une levée de boucliers des riverains puisqu’il est coincé entre le périphérique et le canal latéral.

Saïd Fouah, responsable « médiation » chez Tisséo Ingénierie sait qu’il n’en sera pas de même lorsque les marteaux-piqueurs et noria de camions débuteront leur ballet du côté du Faubourg-Bonnefoy, de Limayrac ou encore de François-Verdier, là où des stations de la ligne C verront le jour au cours des prochaines années.









Ce vaste chantier, qui doit permettre de créer une ligne de 27 km de long entre Colomiers et Labège, prendra fin en 2028. D’ici là, les quartiers où vont être créées les 21 stations vont devoir vivre au quotidien avec quelques désagréments, que ce soit au niveau de la circulation, des nuisances sonores ou encore de la poussière.

« Rendre le chantier acceptable »

« Notre rôle est d’apaiser, d’intervenir pour rendre le chantier plus acceptable, de faire le lien entre les entreprises qui interviennent et les riverains, les commerçants », explique Saïd Fouah qui a déployé sur ce projet six médiateurs chargés de « mettre de l’huile dans les rouages ». Ces derniers n’ont pas attendu le premier coup de pioche pour commencer à déminer le terrain. Présents dès les phases d’étude, ils ont participé à toutes les réunions de concertation, pris attache avec les commerçants, distribué des bulletins d’informations à la population.





« C’est important de connaître le secteur, les habitudes d’un quartier et de nouer des liens de confiance bien avant le début des nuisances. D’informer les riverains afin qu’ils aient une idée de ce qui va se passer », assure Aziz Khelifi qui s’occupe du tronçon de la ligne C entre Colomiers et Raynal. Dejà médiateur sur les chantiers de la ligne B, du tramway ou de Téléo, cet agent de Tisséo Ingénierie voit son rôle comme celui d’un « facilitateur de projet ».





Aziz Khelifi est l'un des six médiateurs "travaux" de Tisséo Ingénierie sur la ligne C du métro de Toulouse. - B. Colin

« Cela passe par le conteneur à ordures qui est déplacé, la sécurité des piétons, le respect des normes PMR, la poussière. Il faut faire en sorte de maintenir de bonnes conditions, que cela ne gêne pas. Il y a aussi les phases de travaux inévitables et bruyantes, mais nous essayons de les programmer ni trop tôt, ni trop tard le soir », avance celui dont le portable est accessible en permanence et à tous.

Un règlement de chantier à faire appliquer

« Parfois, certains m’appellent juste pour voir si c’est bien un médiateur qui est au bout du fil. Leur répondre, c’est nouer un contact », assure Aziz Khelifi pour qui la patience et l’écoute sont deux qualités nécessaires pour faire ce métier. Et lorsqu’un pépin arrive, que l’emprise du chantier bloque un accès, grâce à leur contact direct avec les chefs de chantier, avec ses homologues il peut rapidement régler les problèmes. « Nous devons aussi veiller à ce que le règlement de chantier soit appliqué. S’il y a des manquements des entreprises, il y a des leviers coercitifs », explique Saïd Fouah.

Limiter la casse pour les commerçants qui sont dans l’environnement direct du chantier est aussi l’un des enjeux pour les médiateurs. Car lorsqu’il y a un énorme trou devant la vitrine d’un magasin, les conséquences sur le chiffre d’affaires se font vite ressentir, sur quand cela dure plusieurs mois. « En complément de la médiation, il y a un accompagnement du service juridique qui se fait sur toutes ces questions », précise le responsable des médiateurs, désormais habitués au mécontentement et à son rôle de « fusible ». « On sait que nous sommes là pour mettre de l’huile dans les rouages. On rencontre aussi énormément de personnes, c’est très diversifié et c’est ce qui fait aussi que c’est intéressant », conclut avec optimisme celui dont le métier est désormais devenu indispensable au bon déroulement du chantier.