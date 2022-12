Depuis la démission de Georges Méric, il y a quinze jours, il assurait l’intérim à la tête du conseil départemental de la Haute-Garonne. Ce mardi, lors d’une session, il en a officiellement été élu président. A 44 ans, Sébastien Vincini prend ainsi les rênes de cette collectivité locale après en avoir été longtemps le vice-président.

Très proche d’Olivier Faure, il fait partie de la direction du PS en tant que secrétaire national en charge des fédérations et est l’un des promoteurs de l’accord électoral Nouvelle union populaire, écologiste et sociale (Nupes) pour lequel il a œuvré, menant les négociations pour son parti.

Dans un territoire très ancré à gauche, cette prise de position n’a pas fait l’unanimité au sein de sa propre famille politique socialiste. En particulier avec Carole Delga et ses partisans, opposés à un accord avec la France Insoumise. La présidente de la région Occitanie était pourtant présente ce mardi pour l’investiture de son désormais homologue au département.

Ancien premier fédéral du PS en Haute-Garonne, celui qui avait été élu en 2020 maire de Cintegabelle, un ancien fief de Lionel Jospin, a indiqué ce mardi qu’il vouait « un profond attachement pour le service public, qui constitue le patrimoine de celles et ceux qui n’en ont pas ».





Un profond respect pour ses serviteurs, les agents de la fonction publique, au service de l'intérêt général et des politiques publiques que nous menons. — Sébastien Vincini 🌹 (@SebVincini) December 13, 2022



Cet ingénieur en Géosciences a évoqué l’urgence climatique, le combat pour le féminisme ou encore l’intérêt général et les solidarités publiques. L’un de ses premiers gestes a été d’annoncer qu’il donnerait « davantage de place aux élus de la minorité ». « Je dis bien minorité et non opposition car je souhaite que nous puissions œuvrer, avec nos légitimes désaccords politiques, pour l’intérêt général. Pour cela, j’ai décidé de restaurer la fonction de rapporteur général du budget et de la confier à un élu de la minorité », a-t-il annoncé devant les 54 élus du conseil départemental.