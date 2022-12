La ville rose n’échappe pas à l’épisode de froid qui sévit sur toute la France. L’association Infoclimat, qui regroupe des passionnés de météorologie bénévoles, pointe que des gelées généralisées ont eu lieu ce dimanche matin « localement remarquables comme les -6,1 °C relevés à Toulouse Blagnac ». Une température négative qui n’avait pas été relevée depuis février 2018.





🥶Au cours du #weekend , le froid va s’accentuer au nord et gagner le sud du pays. Les températures seront jusqu’à 5 °C sous les moyennes de saison avec un risque de #neige et de pluies verglaçantes



Selon l’indicateur thermique national, les minimales sont actuellement cinq degrés sous les normales saisonnières. Ces températures ne sont pas exceptionnelles pour un mois de décembre mais on y est de moins à moins habitués, les hivers doux devenant de plus en plus fréquents ces dernières années.