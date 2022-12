Il y a dix jours, alors que la station de ski de Superbagnères s’apprêtait à ouvrir ses pistes, les deux ponts de Ravi qui permettent d’accéder au domaine skiable de Haute-Garonne, ont été endommagés par le passage d’un convoi exceptionnel. Cette grue de 90 tonnes et ce semi-remorque de 55 tonnes se rendaient sur le chantier de la Crémaillère express, la nouvelle télécabine du site dont le chantier a pris du retard et qui privera jusqu’au printemps prochain d’un accès entre le village et la station par ce biais-là.

Pour pallier l’absence de la nouvelle télécabine, le conseil départemental avait envisagé de mettre en place un service de navettes gratuites. Mais les expertises du pont après sa dégradation interdisent le passage à des véhicules de plus de 3,5 tonnes. La route RD 46 a donc rouvert ce vendredi, et la station le fera le samedi 17 décembre, mais elle ne sera accessible qu’en véhicules légers.

Un nouveau coup dur pour Luchon-Superbagnères qui comptait sur ces navettes pour maintenir une partie de sa fréquentation et sur son tarif abaissé, de 35,50 euros la saison dernière à 29 euros cette année. « Les véhicules légers auront accès aux deux parkings de la station de Superbagnères, dans la limite des places disponibles », indique le conseil départemental dans un communiqué qui précise que l’autre domaine géré par Haute-Garonne Montagne, la station du Mourtis, ouvrir également le 17 décembre.