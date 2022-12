Depuis le mois de mars dernier, une partie de la Grande rue Saint-Michel, un des axes de circulation centrale pour rentrer dans Toulouse, est passée à sens unique pour les voitures. Une expérimentation qui va se prolonger à l’avenir et même s’intensifier puisque la voie de bus, qui reliait la place Lafourcade au quartier Saint-Agne, va disparaître au profit de voies cyclables et de parterre de fleurs et d’arbustes.

« Tous les habitants ont demandé à une végétalisation maximale, nous sommes donc obligés de récupérer cette voie. Nous allons planter 70 grands arbres sur cette artère et désimperméabiliser plus de 1.000 m2 de surface », indique Jonnhy Dunal, le maire de quartier qui indique que les travaux préparatoires débuteront au printemps prochain, pour rentrer dans le vif l’année suivante.





🚲 Environ 1 000 m2 seront désimperméabilisés, 50 à 70 arbres viendront végétaliser le quartier et ➕ de 100 places de stationnement vélo seront installées. Notre objectif : apaiser le quartier, le rendre plus agréable à vivre. #Toulouse pic.twitter.com/xme2tOQlRW — Jonnhy Dunal (@dunaljonnhy) December 6, 2022



Si pendant la phase de tests, la circulation automobile a baissé de seulement 10 % dans le secteur, celle des vélos a par contre augmenté de 40 %. Pour qu’ils puissent rouler en toute sécurité, une voie aménagée et sécurisée, premier acte du futur réseau express vélo (REV), sera aménagée de chaque côté de la voie centrale de circulation. Elles seront séparées du flux automobile par une zone tampon où alterneront places de parking, mobilier urbain et zone arborée. Une artère cyclable qui se poursuivra à terme sur l’avenue de l’URSS, en lieu et place des places de stationnement qui bordent aujourd’hui la chaussée.

Pour recréer des mini-places sur la Grande rue Saint-Michel, au droit du cinéma le Cratère et de la prison Saint-Michel, dont la reconversion est aujourd’hui à l’étude, seront réalisées des zones apaisées. Tous ces aménagements, pour un budget de 8 millions d’euros, restent soumis à la concertation de la population jusqu’au mois d’avril prochain où le calendrier du chantier sera entériné, en vue d’une livraison au cours de l’été 2025.