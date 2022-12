Ils ont entre 12 et 16 ans et détiennent depuis ce week-end le titre très envié de champions du monde. Mais pas dans n’importe quelle discipline, celle de la breakdance. Ces neufs jeunes Toulousains ont créé la surprise à Okinawa, au Japon, lors de la compétition internationale « Battle of the year » en s’imposant en équipe face au Japon dans la catégorie « kids ».

Formés à la Break’in school, cette école columérine qui accueille des danseurs de toute l’agglomération, ces jeunes sont les premiers Français à remporter ce prestigieux titre.









Après des mois de préparation, ceux qui avaient déjà décroché le titre de champions de France « kids » 2022, marchent désormais dans les pas de celui qui les a formés, Abdel Chouari, quadruple champion du monde breakdance.

Un titre qui permet d’asseoir la France dans la discipline qui fera ses premiers olympiques lors des prochains JO de Paris, en 2024.