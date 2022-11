Leur arme : un grain de céréales placé dans la valve. Les « déglonfleurs » de SUV sont à nouveau passés à l’action cette semaine à Toulouse. Dans la nuit de mercredi à jeudi, au sud de la Ville rose, ils ont ciblé 90 véhicules en dégonflant leurs pneus, hormis ceux ayant un logo de médecin ou signalés PMR. Avant de partir, ils n’ont pas oublié de laisser un tract sur le pare-brise de ces véhicules pour expliquer leur démarche.

« Nous souhaitons voir ces véhicules particulièrement polluants à l’arrêt, nous rappelons que les comportements individuels les plus négatifs pour le climat sont corrélés à un pouvoir d’achat élevé et nous plaidons pour un cadrage législatif envers ces véhicules », indiquent ces militants écologistes qu,i ont décidé de rentrer en désobéissance civile.

« Ils sont à bannir »

En dégonflant ces pneus, ils estiment agir localement, les SUV représentant selon eux « la deuxième cause d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entre 2010 et 2018, d’après l’agence internationale de l’énergie ».









« Ils sont à bannir pour consommation excessive : peu efficaces énergétiquement à cause de leur poids et de leur médiocre aérodynamisme, ils consomment 25 % d’essence en plus qu’une voiture normale, et toujours plus d’essence que des monospaces », argumente ce collectif, qui veut que l’Etat interdise ce type de véhicules.