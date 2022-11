« L’Europe manque de nourriture. » C’est le titre d’un article paru hier sur le site de RIA Novosti, l’une des plus importantes agences de presse russes, décrite comme un organe de propagande du Kremlin. Ce dernier aborde la question de l’inflation, mais aussi du prix du carburant, à quoi s’ajoutent les problèmes de récoltes en céréales. Et de prédire que la colère sociale gronde face à ces pénuries, dont on pourrait facilement faire porter la responsabilité aux Russes.

L’agence a choisi pour illustrer son article une photo de clients faisant la queue dans une boulangerie toulousaine, au marché couvert de Victor-Hugo. Quand on y regarde de plus près, on est loin de la cohue pour aller chercher son pain mais plutôt dans l’ambiance d’une matinée comme il en existe tant dans ce marché de l’hypercentre de la Ville rose.

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, n’a pas manqué de réagir à ce choix de photo, issue d’un reportage de l’Agence France presse sur le marché en date du 14 octobre où l’on voit plusieurs métiers de bouche illustrés. « Que nos amis russes se rassurent, la file d’attente à la boulangerie Beauhaire, au marché Victor-Hugo, n’est due qu’à la qualité du travail de nos commerçants, plébiscité par les Toulousains », tacle avec ironie l’édile.

Que nos amis russes se rassurent, la file d'attente à la boulangerie Beauhaire, au marché Victor Hugo, n'est due qu'à la qualité du travail de nos commerçants, plébiscité par les Toulousains! pic.twitter.com/ns5z4fDt3Z — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) November 3, 2022



D’ailleurs, si on y regarde de plus près, la vitrine de ladite boulangerie est bien garnie, loin d’une pénurie dont il est question tout au long de l’article.