En Haute-Garonne, comme dans de nombreux départements en France, les stations-service sont nombreuses à être à sec. Une situation due à la grève dans les raffineries de l’Hexagone. Mais pas seulement. Selon la préfecture, « dans le département, un niveau important de surconsommation de carburant est observé par rapport aux niveaux habituels ».









Pour éviter ce phénomène, et éviter de voir des personnes remplir leurs jerricans en prévision d’une éventuelle rupture d’essence, le préfet de la Haute-Garonne vient de prendre un arrêté interdisant « la vente et l’achat de carburant conditionné en bidon ». Il prend effet dès ce mardi et restera en vigueur jusqu’à vendredi inclus.

Cette mesure est valable pour tous les types de carburant et sur l’ensemble du territoire de la Haute-Garonne. A charge aux exploitants des stations-service, y compris celles complètement automatisées, de prendre leurs dispositions pour faire respecter cette interdiction.