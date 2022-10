Ce vendredi soir, pour une fois, Cyril pourra assister à un concert, juste en face de la scène, loin des baffles. Habituellement, c’est pourtant là qu’il est obligé de se tenir pour ressentir les vibrations. Comme de nombreuses personnes sourdes et malentendantes, c’est l’un des moyens de percevoir certaines fréquences émises par les instruments de musique ou les platines des DJ. Et vendredi et samedi, il n’en manquera pas lors de la seconde édition du « Mecanik paradize », l’événement organisé à Toulouse par la Halle de la Machine.





Entre deux déambulations du Minotaure et des tirs de feux d’artifice, dont les équipes de François Delarozière ont le secret, Cyril et d’autres spectateurs sourds pourront être connectés aux chants de La Femme, de Jeanne Added ou aux samples du DJ Boris Brejcha grâce à des gilets vibrants mis à la disposition par la mairie de Toulouse. La ville possède plusieurs kits qu’elle met à la disposition gratuitement des théâtres, centres socioculturels ou encore salle de concerts. Cet été, ils ont été ainsi utilisés dans le cadre d’un ciné-concert et le seront lors du prochain festival Rio Loco.









Il suffit d’avoir une table de mixage sono : les gilets assez légers, que l’on enfile comme un porte-bébé sur le torse, peuvent alors être connectés grâce à un émetteur-récepteur. « Il agit après comme un traducteur de musique en vibrations », indique un agent du service « handicap et accessibilité » qui a formé Cyril cette semaine à leur utilisation. Ce dernier s’est porté volontaire pour encadrer les autres utilisateurs au cours des deux soirées de concerts, heureux que ce type de démarches se développe pour améliorer l’inclusion.

Visites en LSF

Avant cette « première » des gilets vibrants, l’établissement culturel avait déjà déployé des ballons qui aident à la transmission de vibrations. Elle dispose aussi d’une boucle magnétique qui traduit en signal audio pour malentendants appareillés. « Notre projet est d’être accessible à tous. Depuis deux ans, une fois par mois nous avons des visites en Langue des signes et nous allons aussi proposer des visites tactiles », explique Fanny Poitevin de la Halle de la Machine qui travaille avec la mairie dans le cadre du dispositif « Villes pour tous », qui valorise les événements accessibles sur la métropole.