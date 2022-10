Ce n’est pas le premier cas de dengue autochtone détecté cette année dans la région Occitanie. Il y en a eu un il y a un mois, à Plaisance-du-Touch, et plus récemment du côté de Montauban. Cette fois-ci, les autorités sanitaires ont reçu le signalement d’un nouveau cas confirmé à Toulouse, dans le quartier des Amidonniers. Le deuxième cas concerne une personne vivant dans le même foyer que la première.

Aucune d’entre elles n’avait voyagé dans un pays en zone tropicale. Contrairement aux cas dits importés. Mais c’est souvent par l’intermédiaire de ces dernières personnes infectées qu’il est transmis via les piqûres de moustiques tigres. En Haute-Garonne, depuis le début de l’année, 22 cas de dengue au total ont été détectés et dans 27 % des cas, ils vivaient à Toulouse. Parmi ces cas, 16 étaient importés, six étaient autochtones précise l’Agence régionale de santé.









« La maladie peut alors se manifester chez la personne qui a été piquée, en moyenne dans les 4 à 7 jours après la piqûre infectante », indique l’agence régionale de santé, qui va mener une opération de démoustication dans le quartier concerné, dans la nuit de mardi à mercredi.

Une enquête sanitaire dans le voisinage en porte à porte va aussi être menée mercredi, au cours de laquelle une information sera délivrée sur les symptômes permettant de détecter une infection : une fièvre élevée apparue brutalement, des maux de tête, des douleurs musculaires, articulaires ou lombaires.