Il y a une dizaine d’années, après avoir quitté Toulouse pour s’installer en périphérie, les habitants amorçaient un retour vers le centre-ville, à l’origine d’une flambée des prix de l’immobilier, parfois complètement dingue. Mais, depuis, le Covid-19 et le télétravail sont passés par là et le prix du m2 dans l’ancien s’est stabilisé à 3.210 euros en moyenne, en hausse de 2,3 % sur la dernière année.

Il faut dire qu’à budget égal, certains préfèrent désormais quitter l’hypercentre et leur appartement trois pièces, pour une petite villa avec jardin dans les communes de la première ou deuxième couronne ou un plus grand logement avec terrasse dans les quartiers moins huppés. Ce qui a une incidence sur les prix. Après des mois de hausse continue, les très courus quartiers Saint-Etienne, Saint-Georges, Capitole, Carmes et Saint-Aubin, tous à plus de 5.000 euros le m2, enregistrent désormais une légère baisse. « Il y a eu moins de transactions. Nous sommes aussi peut être arrivés à un plafond de verre et il faut rappeler qu’à Toulouse, contrairement à d’autres villes, il n’y a pas de clientèle internationale ou nationale, comme c’est le cas à Bordeaux », indique Frédéric Giral, le président la chambre interdépartementale des notaires qui vient de sortir une étude sur les dernières tendances de l’immobilier en Haute-Garonne et ses départements limitrophes.

Après avoir eu des augmentations à deux chiffres durant plusieurs années, de nombreux quartiers voient leurs prix stagner, comme à Saint-Michel (4.270 euros), les Chalets (4.999 euros) ou encore les Minimes (3.280 euros).





Evolution des prix des appartements anciens à Toulouse, quartier par quartier, sur un an. - Notaires de France BDD Perval

Quand les faubourgs résidentiels, plus éloignés et plus abordables, comme Sauzelong- Rangueil (3.410 euros + 11 %) ou Patte d’Oie (3.950 euros + 10,7 %) apparaissent plus dynamiques et attractifs.

L’attrait des maisons

Certains habitants décident même de faire le grand saut et de quitter la métropole pour s’installer dans d’autres communes de Haute-Garonne ou d’autres départements. Des villes comme Cahors, avec un prix très accessible de 1.410 euros/m2 dans l’ancien enregistre ainsi une hausse de 17,5 %. Montauban (1.790 euros), pour la troisième année consécutive, a une croissance à deux chiffres. « Il y a clairement un effet de déplacement de la population de Toulouse vers cette localisation pour avoir des logements moins onéreux. Il y a aussi un marché d’investisseurs qui dans ces villes peuvent se permettre d’acheter à des prix intéressants et avoir ainsi une bonne rentabilité », enchaîne Frédéric Giral. Une tendance que l’on retrouve aussi bien sur les appartements anciens que sur les maisons.





Les prix médians des maisons anciennes et leur évalution depuis un an. - Notaires de France BDD Perval

Grâce à la plus-value de la vente de leur bien immobilier dans Toulouse, certains peuvent se permettre de voir grand à l’extérieur de la métropole et faire un autre choix de vie. « Il y a eu la fracture du confinement. En Ariège par exemple, sur le marché des maisons anciennes, les prix ont augmenté de 12,8 %. Il y a un effet rattrapage, mais aussi un déplacement des populations, notamment des primo-accédants. Il y a aussi une recherche de grandes maisons, souvent pour les familles recomposées mais aussi avec une pièce dédiée au télétravail », conclut Frédéric Giral.