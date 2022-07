Les usagers toulousains habitués à prendre le tramway pour leurs déplacements vont devoir trouver une alternative. A compter de ce lundi et jusqu’au 16 août, les deux lignes T1 et T2 sont à l’arrêt total. Cette interruption s’inscrit dans le cadre de la création d’un terminus partiel à Odyssud qui va, à terme, permettre de renforcer la fréquence de passage du tramway vers Blagnac et la zone aéroportuaire, soit une rame toutes les 4’30 aux heures de pointe au lieu de 9 minutes à l’heure actuelle.

Les travaux commencés au cours de l’hiver « consistent à rénover les voies, à réaliser une troisième voie dédiée au terminus partiel et à créer un local technique nécessaire à l’exploitation », indique Tisséo. L’autorité organisatrice des transports en commun met à profit la période estivale, où la fréquentation est moins importante, pour réaliser le gros du chantier.

📰/L’actu du jour

▶️Un nouveau terminus partiel à Odyssud en 2023 !

👉Quand votre #tram s'arrête, le chantier accélère



📆Deuxième phase de chantier du 25/07 au 16/08 2022

👉 Les lignes de Tram T1 et T2 🚋 seront interrompues dans leur totalité pic.twitter.com/H2RKeBr5XR — Tisséo (@tisseo_officiel) July 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Des travaux qui s’inscrivent plus largement dans le cadre de la création de la Ligne Aéroport Express, qui permettra de rallier la future station de métro Blagnac – Jean-Maga à l’aéroport en 7 minutes et qui circulera sur les rails de la ligne de tramway T2.

Interruption partielle du tram T1 jusqu’au 26 août

En attendant, les usagers pourront jusqu’au 16 août emprunter les bus navettes T1' et T2' qui fonctionnent de 5 heures du matin à minuit en semaine et jusqu’à 00h30 le week-end.

Si à compter du 17 août, la ligne T2 reprend du service dans son intégralité, l’interruption se poursuivra dix jours de plus, jusqu’au 26 août, sur la ligne T1 entre Ancely et le Parc des Expositions MEET, remplacée par une navette bus.