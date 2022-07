Depuis le début de l’été, les lacs autour de Toulouse sont confrontés à des interdictions de baignade régulières en raison d’algues toxiques, baptisées cyanobactéries. « En raison de la réapparition d’algues, la baignade et toute activité nautique sont interdites sur la base de loisirs de La Ramée. Nous conseillons de ne pas laisser se baigner les animaux de compagnie », indique ainsi la commune de Tournefeuille, sur laquelle se trouvent la base de loisirs et la plage du lac de la Ramée.

« En temps normal nous faisons des prélèvements tous les 15 jours, mais lorsqu’il y a la présence de bactéries nous en faisons plus régulièrement pour rouvrir plus vite. Le prochain aura lieu lundi », indique à 20 Minutes Alexandre Pélangeon, responsable santé environnement à l’agence régionale de santé.

Activités nautiques interdites à Fenouillet

Ces micro-organismes, qui apparaissent lors des fortes chaleurs, peuvent affecter les écosystèmes et présentent une certaine dangerosité pour les humains et les animaux. Et comme les températures vont continuer de monter ce week-end, ils vont continuer à proliférer à Sesquières. Les autorités avaient déjà fermé le lac la semaine dernière pour les mêmes raisons. Et celui de Sesquières en juin lors de la première vague de chaleur.

Pour l’heure, parmi les dix lacs autorisés à la baignade en Haute-Garonne, seul celui de la Ramée est concerné. A Fenouillet, le lac du Bocage est confronté au même phénomène, mais il n’est pas autorisé à la baignade. Sur sa page Facebook, la mairie a toutefois indiqué que des prélèvements réalisés mardi étaient revenus positifs aux cyanobactéries et que dès lors, jusqu’à nouvel ordre, les activités nautiques y étaient interdites, tout comme la baignade des animaux, très sensibles.