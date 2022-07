Le mieux, c’est encore de ne pas y compter. Les usagers toulousains vivent un deuxième jour de galère, en usant leurs semelles, dans des bus de substitution bondés ou sur la rocade embouteillée.

Les lignes A et B sont toujours intégralement à l’arrêt après le grave incident électrique qui a touché le métro mercredi matin. Tisséo voyageurs avait indiqué mercredi soir espérer une reprise du trafic pour ce jeudi 7 juillet, en se gardant bien de s’engager sur une heure.

Aucun espoir aujourd’hui pour la ligne B

L’exploitant se fait plus précis ce jeudi midi, douchant les espoirs des plus optimistes. Pour la ligne B, c’est râpé : elle « restera fermée dans son intégralité toute la journée ». Une mince lueur demeure pour la ligne A « qui pourrait être remise en service dans l’après-midi entre les stations Basso-Cambo et Jolimont ».

Euh, le deuxième jour sans métro.. Toulouse on est censés s’en sortir comment dans la vie quotidienne quand on vit pas en centre-ville là ? — Lina Zdj (@LinaZdj) July 7, 2022

« Des travaux supplémentaires sont encore nécessaires sur la ligne A et le réseau de câbles ligne B », précise Tisséo Voyageurs qui fera un nouveau point en fin d’après-midi.