Pas de métro ce mercredi matin à Toulouse. Les lignes A et B ont été mises à l’arrêt pour « une durée déterminée », en raison d’un « problème électrique », affirme Tisséo, et probablement d’un début d’incendie. Les pompiers​ indiquent qu’ils ont été appelés vers 8h55 en raison d’un « important dégagement de fumée » détecté dans le tunnel de la ligne A, entre les stations Saint-Cyprien et Patte-d’Oie. Les rames ont eu le temps de rentrer en station et d’être évacuées avant l’intervention d’une soixantaine de soldats du feu. Aucun blessé n’est à déplorer.

L’intervention était toujours en cours vers 11 heures dans le tunnel.

Pour les usagers, Tisséo a activé les lignes de substitution. Pour la ligne A, vous pouvez emprunter la ligne de bus 14 qui relie Basso-Cambo et Balma-Gramont. Pour la ligne B, les lignes 34 et 44 sont prolongées jusqu’à Ramonville.