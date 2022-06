C’est devenu une habitude à Toulouse. Au cours de l’été, les marteaux-piqueurs sont de sortie, et les responsables de Tisséo et de la métropole profitent des départs en vacances et de l’accalmie dans le trafic routier pour bloquer des rues et accélérer les chantiers.

Cette année, ce sera encore le cas, mais les plus grosses perturbations seront certainement du côté des transports en commun. Les usagers du tramway vont ainsi être privés de ce mode de transports pendant plus de trois semaines. Et dès la fin du mois d’août, ceux qui prennent le bus vont devoir regarder le plan de réorganisation à deux fois avant de monter dans leur Linéo préféré.

Pas de tram durant plus de trois semaines

Cet été, Tisséo va mener un vaste chantier sur les deux lignes de Tramway dans le cadre de la création d’un terminus partiel à Odyssud qui vont nécessiter leur fermeture du 25 juillet au 16 août inclus, avec une prolongation jusqu’au 26 août inclus pour la ligne T1, entre les stations Ancely et celle du MEET. Des navettes de substitution seront mises en place pour les usagers.

Arrêt estival du Tramway de Toulouse. - Tisseo

Ce chantier doit anticiper la création de la Ligne Aéroport Express, cette ligne à haute fréquence, qui reliera à terme l’aéroport à la 3e ligne de métro et au tramway T1, via la nouvelle station Jean Maga. Le tout en utilisant les rails existants du la ligne T2 du Tram. Le chantier va permettre d’améliorer la fréquence et la capacité du tramway. « Nous allons pouvoir doubler sa fréquence, explique Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités, et par ailleurs vice-président de la métropole en charge des transports en commun. La ligne T1, dans sa configuration actuelle, passe toutes les neuf minutes, et transporte jusqu’à 60.000 voyageurs par jour. A l’avenir, les rames passeront toutes les quatre minutes et demie, et la perspective est de pouvoir transporter jusqu’à 100.000 personnes. »

Le 29 août, adieu les bus rue de Metz

C’est aussi une petite révolution qui va se jouer à la fin de l’été dans le centre-ville de Toulouse. Dans le cadre de l’aménagement de la rue de Metz, entre les allées François-Verdier et Esquirol, les bus vont complètement disparaître, alors qu’aujourd’hui il y en a un toutes les 3 minutes. « La dernière fois qu’il y a eu une telle réorganisation du réseau bus, c’est en 2007, lors de la suppression des 400 bus qui passaient dans la rue d’Alsace-Lorraine, à l’occasion de l’ouverture de la ligne B du métro », se souvient Jean-Michel Lattes.

Le nouveau réseau de bus en centre-ville de Toulouse à compter du 29 août. - Tisseo

Au lieu de passer sur cet axe, ils vont être redirigés, soit vers les boulevards, soit vers Esquirol. Les Lineo 7 et 9 vont fusionner pour créer une seule ligne allant de Saint-Orens à L’Union. Et le bus 44 desservira désormais Esquirol via la rue Ozenne. Des changements qui vont aussi délester le terminus du cours Dillon, où moins de bis seront stationnés.

Le pont Saint-Pierre 100 % piéton et cycliste

Adieu les voitures sur le pont Saint-Pierre entre le 18 juillet et le 22 août, hormis celles des véhicules de secours. Durant cette période, les voies surplombant la Garonne seront réservées aux piétons et aux vélos. Et la mairie profite de cette expérimentation pour y installer des transats, des tables de pique-nique et des jeux.

Créations de nouvelles pistes cyclables

Profitant de l’été, des travaux vont être menés pour créer de nouvelles voies dédiées aux cyclistes, de plus en plus nombreux à Toulouse. « Dans la continuité de ce que nous avons fait sur le boulevard Montplaisir, sur le boulevard de la Marne, nous allons dissocier le cheminement piétonnier, qui restera le long du canal du Midi, d’un cheminement cyclable que nous allons créer », indique Maxime Boyer, l’élu chargé des déplacements et nouvelles mobilités à Toulouse Métropole.

Même idée du côté du boulevard de la Marquette, où début juillet des travaux vont avoir lieu entre le Conseil départemental et le pont du Béarnais, et où une voie cyclable sécurisée va être créée sur la voirie, pour une mise en service entre septembre et octobre.