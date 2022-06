Pas de concert géant sur la place du Capitole pour cette 36e édition de la Fête de la musique. Mais pas d’inquiétude, la musique sera bien au rendez-vous dans les rues de Toulouse ! De nombreux événements intérieurs et extérieurs, pour tous les styles musicaux et dans toutes les ambiances, sont annoncés un peu partout dans la Ville rose. Pour guider vos pas, on vous a concocté une petite sélection.

Hyl enflamme La Roseraie

Hyl (alias Yoann) balance son rap sans filtre. Le jeune Toulousain a banni l’autotune pour garder l’authenticité dans sa musique, qu’il définit lui-même comme du rap « nouvelle vague ». Des sonorités funk et électro enrobent et cajolent des textes dignes des meilleurs poètes du genre, pour le plus grand plaisir des amoureux du rap. Son premier EP est annoncé pour octobre. Il (Hyl) en présentera quelques extraits demain à l’occasion de deux concerts, d’abord à devant la station de métro Roseraie à 18 heures (attention, le concert n’a pas lieu au centre culturel Soupetard, qui organise l’événement). Il sera suivi d’une deuxième session au Winger Bar à 21 heures.

Style musical : Rap

Horaires : 18 heures au Métro Roseraie + 21 heures au Winger bar

Lieu : Square Vincenzo Tonelli 31500 Toulouse (métro Roseraie) + Winger bar – 68, rue de Bayard.

Perfusion de rock à l’Usine à Musique

Trois soirées en une ! Dans la salle de concert, la jam session débutera avec Coma Child. Le powertrio de rock féminin emmènera les spectateurs dans son univers sombre, peuplé de textes introspectifs et de riffs lancinants, soutenus par une rythmique bien lourde. Les quatre Toulousains d’Hence The Mirror enchaîneront avec un rock alternatif à la frontière du punk, aux relents d’électro et de metal pour une musique énergique qui fleure bon le Nirvana. Enfin, les reprises atypiques des Ball’s N Tittys clôtureront la fête, dans un style autodéfini de « punk blues rock de garagiste qui sent la poussière et le cambouis ».

Style musical : Rock, Punk, Alternatif, Metal

Horaires : 17h – 22h30

Lieu : L’usine à Musique – Rue Louis-Bonin.

Un trio poétique au Pavillon République

Trois copains de longue date, trois personnages hauts en couleurs et trois voix uniques, pour un concert avé l’accent ! L’hôtel du département accueillera le trio Toulouse Contour, formé par le poète engagé Magyd Cherfi, le fantasque Yvan Cujious et le romantique Art Mengo : trois amis rassemblés par la passion des belles chansons françaises qui revisitent les grands artistes du Sud-Ouest tels que Francis Cabrel ou Nino Ferrer avec finesse et légèreté. Le concert marquera la première date toulousaine de leur album “Le temps additionnel”, sorti en janvier dernier. En première partie de soirée, l’école de musique A Tempo présentera un répertoire de musiques classiques (piano, violon, violoncelle, clarinette, guitare et chante) interprétées par douze musiciens dont deux pianistes ukrainiennes.

Style : Classique, Variété française, Humour, Poésie

Horaires : 19h30 (école de musique A Tempo) et 21 heures (Toulouse Contour)

Lieu : Pavillon République (dans la cour de l’Hôtel du Département) – 1, Boulevard de la Marquette.

Karaoké sur écran géant à la Brasserie Quartier Libre.

Dans Fête de la musique, il y a d’abord fête ! Pour ceux qui cherchent surtout à passer un bon moment, il y aura de quoi se restaurer et s’amuser dans ce concert autogéré. Aucune pression (sauf au comptoir) et aucune prise de tête au programme, car le patron l’affirme : même ceux qui chantent comme des casseroles sont les bienvenus ! Si vous n’avez jamais osé monter votre groupe mais que vous adorez faire profiter les autres de vos reprises musicales très personnelles, vous aurez l’occasion de faire admirer votre voix suave sur l’un des 42.000 titres proposés lors de cette soirée bon enfant et pour tout public.

Style musical : Tous

Horaires : dès que vous arrivez et jusqu’à minuit

Lieu : 130, rue du Faubourg Bonnefoy.



Soirée en deux temps au Rhino

Dans le quartier de Patte d’Oie, le bar-brasserie Le Rhino accueillera tout d’abord à 19 heures le duo Bonzy aux mélodies blues. Composé de Ben le trompettiste et de Ben le chanteur, guitariste et maître des machines, les deux Ben toulousains proposent des compositions et reprises éclectiques aux sons épurés et aux rythmiques puissantes, à écouter tout en discutant et en profitant d’un verre. A partir de 21 heures, le DJ Eliott des Adelphes sera aux manettes pour continuer la soirée dans une ambiance dansante.

Style musical : blues, rock, variété française, pop, électro

Horaires : 19 heures

Lieu : Le Rhino, 1, Place de la Patte d’Oie.

Mais aussi : musique et danse traditionnelles occitanes suivies d’un bal public au jardin Raymond VI, blind-test déjanté au pub The Dispensary (Saint-Cyprien), ambiance brésilienne dans le cadre somptueux du château de Launaguet, folk-rock algérien au café Ginette (Minimes), spéciale comédies musicales au Festival Indice 50 de Colomiers…