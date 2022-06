Raphaël Goiset, ex-responsable du Front national puis figure de proue des « gilets jaunes » en région toulousaine, était jugé cette semaine à la Cour d’Assises de Haute-Garonne pour une tentative d’homicide commise dans la forêt de Bouconnne en septembre 2019. La victime, William S., désormais handicapé à vie, avait reçu trois balles de Magnum 357 dans le ventre, le bras et l’épaule. Raphaël Goiset l’avait laissé pour mort, mais il avait miraculeusement survécu en rampant jusqu’à la route, avant d’être secouru par un automobiliste puis par les autorités.

L’affaire​ se serait déroulée sur fond de trafic de cocaïne. Raphaël Goiset, 32 ans au moment des faits, aurait demandé à William S. de servir de garde du corps pendant une transaction. Puis, au motif de vouloir récupérer une dette de 960 euros, lui aurait tiré dessus à bout portant. Au cœur des enjeux du procès, la préméditation : Raphaël Goiset, sous cocaïne au moment des faits, a-t-il simplement voulu faire peur à son « client » avant que les coups de feu ne partent trop vite, d’une arme qu’il maîtrisait mal ? Ou l’homme est-il un manipulateur qui a tendu un véritable piège mortel à sa victime ?

La préméditation écartée

Raphaël Goiset avait reconnu les coups de feu dès son arrestation, mais jamais le guet-apens. Au terme de son procès mercredi, les jurés semblent lui avoir donné raison sur ce point, puisque selon nos confrères de France Bleu, l’homme a été reconnu coupable de tentative de meurtre et non plus d’assassinat. Raphaël Goiset se voit tout de même condamné à dix-huit ans de prison ferme, comme l’avait requis l’avocat général. Il a dix jours pour faire appel.