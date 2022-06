Mr Robot vous fascine ? Mardi, vous aurez une occasion de vous glisser dans sa peau. Car un concours inédit se profile : pour réussir, il vous faudra infiltrer un site Internet le plus vite possible et trouver le message caché par Baptiste Robert, aka@fs0c131y sur Twitter, le plus célèbre des hackers toulousains. Le coup d’envoi du jeu sera donné à 10 heures, pendant les Rencontres Cyber-Occitanie dédiées à la cybersécurité. Le gagnant recevra en fin d’après-midi le « bonsaï du meilleur hacker ».

Baptiste Robert, - ERIC CABANIS / AFP

Le concours est ouvert à tous. Les experts devraient apprécier la difficulté et les débutants seront aidés. « L’idée générale est que ce soit pédagogique et amusant. Je voudrais qu’une personne qui n’y connaît rien puisse éprouver cette sensation très chouette et se dise : j’ai réussi à hacker un site Internet ! », explique Baptiste Robert.

S’amuser et sensibiliser

Derrière l’aspect ludique, l’objectif reste la sensibilisation. « Déceler les failles, ça n’a rien de compliqué, affirme le hacker éthique. Il faut juste avoir l’envie de trouver le trou de souris qui permet de rentrer là où on n’est pas censé rentrer. Le meilleur moyen de comprendre cet état d’esprit, c’est de se mettre dans la peau du pirate. »

Toute la journée, des animations, conférences et ateliers seront proposés autour du thème central de la cybersécurité. Après le concours, Baptiste Robert détaillera les dernières failles connues lors d’une démonstration de hacking. Un focus sera mis sur l’empreinte numérique. Kézako ? « Ce sont les données que nous laissons sur Internet volontairement. Celui qui se donne la peine d’aller les chercher peut en apprendre beaucoup », précise le hacker. Une personnalité bien connue des Toulousains a d’ailleurs accepté de lui servir de cobaye… Rendez-vous mardi pour savoir de qui il s’agit !