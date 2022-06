Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2019, William S, 35 ans, ancien policier radié et consommateur de drogue, attend son dealer sur un parking désert. Le rendez-vous lui a été donné du côté de Lévignac, près de la forêt de Bouconne. Mais il n’y va pas pour sa consommation personnelle : il doit servir de garde du corps à son dealer pour une transaction. Ce dernier arrive, William s’installe sur le siège passager… et l’affaire devient floue : l’ex-policier, qui doit 960 euros à son dealer, aurait-il compris être tombé dans un guet-apens ?

Toujours est-il qu’un peu plus tard dans la nuit, le trafiquant sort son Magnum 357 et tire cinq balles, dont trois atteignent William S. Touché à l’épaule, à l’abdomen et au bras, il est laissé pour mort et pourtant, il trouvera la force de ramper jusqu’à ce qu’un automobiliste le découvre vers 5h15 au bord de la D24, ensanglanté et à moitié nu. Le miraculé est conduit à l’hôpital, plongé en coma artificiel ; à son réveil, il donnera le nom de son agresseur.

Cinq balles de calibre 9 mm pour 960 euros

Ce nom, c’est Raphaël Goiset. Arrêté le 7 octobre 2019 à son domicile de Gimont, dans le Gers, il reconnaît les faits. Désormais détenu à la prison d’Albi, son procès s’ouvre ce lundi à Toulouse. Et son avocat Joris Morer est bien décidé à lever l’accusation d’assassinat : selon lui, la préméditation n’est pas établie, ni même la volonté de tuer. « C’est un accès de folie. Il voulait juste lui faire peur », avance-t-il.

Crédible, si on prend en compte que Raphaël Goiset mesure 1,70 mètre alors que William S est un colosse, adepte des arts martiaux. Mais comment expliquer que cinq balles aient été tirées, dont trois à bout portant et la première dans le dos ? « Il a été le premier surpris par les coups de feu, explique son avocat, d’autant qu’il était lui aussi sous cocaïne. William S. l’a baladé pendant plusieurs mois, lui a dit qu’il ne reverrait jamais ses sous ; or, cet argent, il le devait à sa mère, c’était très important pour lui et ça l’a rendu fou », ajoute-t-il.

La victime devrait elle aussi assister à l’audience. William S. est handicapé à vie : les balles de 9 mm lui ont laissé de graves séquelles. Mais pour son avocat Sébastien Leguay, le pire « c’est le stress post-traumatique. Il est incapable de travailler, il n’a aucune activité. Il est extrêmement diminué physiquement mais aussi mentalement ». Il ajoute que son client, aujourd’hui sevré de la cocaïne, souhaite avant tout que la vérité judiciaire soit faite. « Il a été dit qu’il portait un couteau, qu’il aurait été agressif à l’égard de Monsieur Goiset. Tout cela est faux. La vérité, c’est qu’il a été attiré dans un piège dont le but était sa mort », martèle l’avocat de la partie civile.

Front National, Gilets Jaunes, et un passé qui fait tache

Selon Joris Morer, Raphaël Goiset se serait procuré l’arme bien longtemps avant les faits « pour se protéger, après qu’il a reçu beaucoup de menaces ». Car son passé est sulfureux. Ex-responsable du Front National de la Jeunesse dans le Jura, il veut démarrer une nouvelle vie à Toulouse où il s’installe en 2018. Puis s’implique dans le mouvement des « gilets jaunes »… et le trafic de poudre blanche.

Justice à deux vitesses , Nous ne sommes pas tous égaux devant la justice. Trop souvent, les tribunaux font preuve d’un remarquable #laxisme . #jura #Azdin pic.twitter.com/Kjl6zD9GWF — Raphael Goiset (@RGoiset) July 10, 2018

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Figure de proue de ces mouvements populaires, l’accusé est connu pour ses positions radicales, publiques et très médiatisées… qui pourraient peser lourd dans la balance. Comme lorsqu’il tweetait en 2018, un an avant les faits : « Justice à deux vitesses. Nous ne sommes pas tous égaux devant la justice. Trop souvent, les tribunaux font preuve d’un remarquable laxisme ». Des propos qu’il pourrait amèrement regretter en ce jour où face aux juges, il risque la prison à perpétuité.