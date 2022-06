Top chrono ! Baskets aux pieds et téléphones chargés, nous voilà prêts pour une escapade bien rythmée, mi-chasse au trésor et mi-escape game dans les rues de Toulouse. Le jeu proposé par Hunting Town se déroule dans le quartier des Carmes. Notre mission : retrouver, en moins d’une heure, la statuette du cheval de Théodoric 1er, roi des Wisigoths, qui avait (pour de vrai) établi sa capitale à Toulouse en l’an 418.

Rendez-vous donné au jardin du Grand-Rond. Après nous avoir briefés et équipés d’une carte et d’une caméra GoPro pour filmer nos exploits, Cécile, notre maîtresse du jeu, nous lâche dans la nature. Nous communiquerons avec elle par SMS et la retrouverons 59 minutes et 43 secondes plus tard, un peu essouflés, mais heureux d’avoir remporté la partie in extremis !

Un bon moment en famille ou entre amis

Et vous, serez-vous meilleur ? Le chemin, parsemé d’énigmes, vous fera parcourir entre trois et quatre kilomètres. Mieux vaut avoir de bonnes chaussures, mais si vous n’êtes trop sportifs, rassurez-vous, on s’en est sorti sans traîner mais sans courir non plus. Et tout le monde a participé : notre plus jeune participante âgée de 17 mois n’a pas démérité… même si son papa montrait quelques signes de fatigue après l’activité.

La balade est agréable et l’aventure bien ficelée. Les plus jeunes y trouveront de quoi faire fonctionner leurs gambettes et leurs méninges, les adultes l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) un des plus jolis quartiers de la Ville rose. Toutefois, les énigmes pourraient sembler un peu simples aux habitués des jeux d’escape games classiques.

Sur le site, des créneaux de réservation sont proposés tous les week-ends. Pour aller à la recherche de la statuette, il faudra débourser 18 à 25 euros par personne en fonction du nombre de participants (2 à 8 personnes). Hunting Town peut aussi réaliser des devis sur-mesure pour les événements spéciaux comme les enterrements de vie de jeune fille ou team building, possibles en semaine sur demande. L’annulation est prévue en cas de météo difficile.