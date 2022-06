« Tous en rose ! » C’est le mot d’ordre ce samedi pour le grand retour du défilé du Carnaval dans les rues de Toulouse. Dix ans après la première édition, nouvelle version, et après deux ans en version réduite pour cause de Covid, les chars et ensembles défilants vont pouvoir fouler le pavé toulousain. Et comme un retour aux sources, c’est sur le parcours de la première édition que les habitants de la Ville rose pourront se presser.

🎉 Le grand défilé du @carnaval_tlse c'est ce samedi !

Rendez-vous à 19H30 pour la remise des clés de la Ville à @jlmoudenc et le départ du cortège depuis le Pont-Neuf 👉🏼 https://t.co/pvlu6F6UmX pic.twitter.com/iVlTI8YuRH — Mairie de Toulouse (@Toulouse) May 31, 2022

Après la remise symbolique par le maire, le cortège s’ébranlera vers 19h30 de la rue de la République, passera par le Pont-Neuf, remontera la rue de Metz, puis direction les allées Jean-Jaurès via le boulevard Carnot.

Plan de circulation du samedi 4 juin à Toulouse sur le cortège du Carnaval. - Mairie Toulouse

« Après deux ans d’absence à cause de la crise sanitaire, après des parcours restreints à cause des attentats, déplacé à cause des manifestations​ de gilets jaunes, ça va faire du bien, les gens attendent ça », assure Laurent Vildary, un des porte-paroles du Comité d’organisation du carnaval unifié.

Et pour donner le ton, les responsables ont donc décidé cette année d’une thématique pour fêter ces retrouvailles : le rose, comme la ville. Chacun est donc invité à trouver un déguisement framboise, fuchsia ou bonbon, ou d’avoir une petite touche rose saumon pour participer à cette fiesta qui a rassemblé lors de certaines éditions plus de 50.000 personnes.