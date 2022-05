On savait déjà que IAM et Damso seraient de l’aventure. On sait désormais que la première édition du Rose festival, qui se déroulera finalement au MEET les 2 et 3 septembre, pourra compter sur la présence de Ben Mazué, Ziak, Mouss & Hakim, de la valeur montante du rap Laylow ou encore de Bigflo & Oli en personnes.

Les deux frérots, à l’origine de ce nouveau rendez-vous, en profiteront pour dévoiler aux Toulousains les titres de leur nouvel album qui sort le 24 juin. « Avoir un festival, cela fait partie des rêves absurdes qu’on avait petits et qui se réalisent », ont confié les deux musiciens lors de la présentation des 18 artistes qui se produiront sur deux scènes installées sur le parvis du Parc des Expositions.

Attention ⚠️CHANGEMENT DE LIEU⚠️

On se rapproche de Toulouse ! Rendez-vous le 2 & 3 septembre au MEETT (nouveau parc des expositions)📍



N’hésitez pas à vous rapprocher de votre point de vente pour toutes questions ! pic.twitter.com/9LrB69UppP — Rose Festival (@rose_festival31) May 31, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Du rap à la pop, en passant par la musique électronique, les organisateurs ne se sont pas cantonnés à leur style de musique « pour ne pas s’enfermer ». Si la programmation peut convenir au plus grand nombre, pour cette première, elle vise clairement un objectif : « faire plaisir aux gens de notre génération », assure Florian, l’aîné des deux frères Ordonez. Ils profiteront de ce rendez-vous pour lancer dans les prochaines semaines un tremplin et valoriser les groupes qui montent, notamment de la Ville rose.

En faire « un classique »

Ces derniers seront mis en valeur à l’occasion du « Rose », comme l’appellent les deux artistes, où entre 15.000 et 25.000 spectateurs sont attendus chaque jour. Parmi eux, il y aura près d’un millier d’invitations à des bénéficiaires du Secours populaire, un moyen de renvoyer l’ascenseur à l’association qui les a aidés aussi un jour lorsqu’ils étaient plus jeunes.

Un nouveau rendez-vous musical, juste avant la rentrée scolaire, dont ils veulent faire « un classique » et l’inscrire chaque année au calendrier des festivals d’été à ne pas manquer.