Entre les grands départs et les grands retours du pont de l’Ascension, qui commence ce mercredi soir, la SNCF doit réaliser d’importants chantiers sur les voies ferroviaires et dans les gares de la région Occitanie. C’est le cas à Matabiau, où des opérations de raccordement d’un poste d’aiguillage vont entraîner de fortes perturbations de jeudi à dimanche.

Mais aussi à Agde, Béziers ou encore Carcassonne. Du coup, les usagers doivent anticiper leurs trajets. Du 26 au 29 mai, les circulations des TER liO seront aussi interrompues sur les axes Narbonne-Sète, Brive-Cahors, Brive-Capdenac, Castelnaudary-Narbonne et Carcassonne-Limoux. Et elles seront perturbées sur l’ensemble des lignes liO au départ de Toulouse. Une partie des lignes sera remplacée par des liaisons en cars, mais ce ne sera pas le cas de la majorité.

ℹ️🚧 D’importants travaux de modernisation des installations ferroviaires sont prévues du 26 au 29/05 sur toutes les lignes toulousaines & l’axe #Narbonne-#Sète

🚍 Des cars seront mis en place sans pouvoir toutefois remplacer tous les trains supprimés.

➕ https://t.co/TBTXH6chvn pic.twitter.com/IYq9f16VVr — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) May 23, 2022

Il n’y aura aussi aucun TGV Sud-Est et OUIGO en provenance et à destination de Toulouse et Perpignan. Ils auront tous pour terminus Montpellier. En ce qui concerne le TGV Atlantique, en provenance et à destination de Bordeaux et Paris Montparnasse depuis Matabiau, la circulation sera par contre quasi normale. Pour les Intercités, la circulation sera fortement impactée en Occitanie.