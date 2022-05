Les prévisions de Météo-France sont encore caniculaires : 32°C attendus samedi après-midi à Toulouse et 33°C dimanche. En anticipation de ce week-end bouillant, la mairie étend les horaires d’ouverture de quatre piscines : Papus, Bellevue (nordique et intérieur), Alex-Jany et Toulouse-Lautrec. Elles fermeront leurs bassins à 19 heures les deux jours.

Une solution pour lutter contre la chaleur mais aussi pour éviter les baignades sauvages ou le street-pooling. Le Capitole rappelle que pour l’heure, il est « interdit » de se baigner dans le lac de la Ramée, dont la plage surveillée n’a pas encore ouvert et où un garçon de 14 ans a déjà perdu la vie le 26 avril.