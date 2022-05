Il faut chaud, très chaud. Cette semaine, on a même battu des records. Et les Toulousains ne vont pas se priver d’aller faire un plouf dans les piscines de la Ville rose ce week-end, même si tous les bassins extérieurs ne sont pas encore ouverts. Alors que la mairie de Grenoble vient d’adopter en conseil municipal un nouveau règlement autorisant notamment le port du burkini ou la baignade seins nus, à Toulouse, aucune de ces deux tenues n’est autorisée.

Tee-shirt en lycra pour les enfants

Et ça ne devrait pas changer car la question de ce que l’on peut faire, mettre ou pas dans les bassins toulousains a été tranchée en 2017, lors de la promulgation du nouveau règlement intérieur. L’article 11 détaille ces dispositions. « L’accès au bassin se fait uniquement en tenue correcte de bain, string et seins nus interdits. » Avant de préciser que les baigneurs doivent porter un vêtement de bain spécifique à la pratique d’une activité aquatique, celle des femmes étant : un maillot de bain, une ou deux pièces, traditionnel.

Exit aussi les shorts larges qu’affectionnent les garçons. « Tout autre type de vêtement n’étant autorisé que sur prescription médicale, comme le tee-shirt en lycra par exemple » poursuit le règlement qui rappelle que le bonnet est obligatoire. Exception faite pour les moins de 10 ans qui pourront avoir ce genre de tenue protectrice du soleil sans certificat médical.

« Le règlement est clair et nous n’avons pas de demandes qui remontent sur le burkini ou tout autre type de tenue. Et il n’est pas question d’y déroger pour plusieurs raisons. La première concerne celle de l’hygiène, car plus il y a de tenue couvrante, plus il y a de matière organique et plus ça pollue. Mais aussi des questions de sécurité, car en cas de noyade cela peut entraver le sauvetage des baigneurs. Le Conseil des sages de la laïcité a aussi émis des recommandations que nous suivons sur ces questions », explique Laurence Arribagé, l’adjointe aux sports de Toulouse.

La position du Conseil des sages invoquée

Un vade-mecum sur la «Liberté d'expression, neutralité et laïcité dans le champ des activités physiques et sportives » qui a été réalisé en mars dernier mais seulement publié en ce mois de mai. Il y est indiqué que « les personnes fréquentant les piscines municipales sont des usagers du service public. Le principe de laïcité ne leur est pas directement applicable ».

Mais il est aussi spécifié que, « toutefois, des considérations liées aux exigences minimales de la vie en commun dans une société démocratique ou à la prévention des troubles à l’ordre public pouvant être suscités par le port de ces tenues, peuvent justifier une interdiction au principe de libre manifestation des croyances religieuses dans l’espace public ». Le Conseil des sages renvoie donc à la commune gestionnaire, chargée de « fixer ces règles dans son règlement intérieur ».