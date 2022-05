On connaît bien leur terminal de poche sur lequel ils vérifient la validité de nos billets. Mais à partir de ce lundi, ils auront un autre équipement dans leur panoplie. Tisséo a décidé de doter ses agents de prévention – une centaine de personnes chargées de lutter contre la fraude mais aussi de la sécurisation du réseau – de caméras piétons.

L’annonce de « cette expérimentation qui fera l’objet d’un bilan » arrive dix jours après l’agression d’une équipe par des jeunes à scooter armés de machettes qui n’avaient pas apprécié une réprimande. Et au-delà de cet acte de violence, il n’est pas rare que des contrôles dégénèrent et alimentent la chronique des faits divers. Pas plus tard que jeudi dernier, un passager ivre a menacé de mort un conducteur de bus qui a appelé les agents de prévention à la rescousse.

Le port du masque source de tensions

Le port du masque, toujours obligatoire dans les transports, mais dont les usagers perdent le réflexe, contribue aussi ces derniers temps à multiplier les situations d’incompréhension et les réactions d’agacement, relève la régie publique. « Le déploiement des caméras piétons est un équipement indispensable et complémentaire à la présence humaine. Elles permettent de réduire les incivilités que subissent nos agents et nos voyageurs sur le réseau », estime donc Nicolas Misiak, le président de Tisséo Voyageurs. Et s’il lance cette « expérimentation » maintenant, c’est parce qu’un décret de loi d’avril 2021 ouvre cette possibilité aux opérateurs de transports en commun.

Pour l’heure, le réseau toulousain dispose de 70 caméras piétons. Les agents assermentés qui en feront usage ne les allumeront que quand ils le jugeront nécessaire et une loupiote indiquera alors à leurs interlocuteurs que l’appareil est en marche. Ce sera le signal pour prendre une amende avec philosophie, ou une remontée de bretelles sans se rebeller.

En attendant les caméras dans les rames

Comme pour la police municipale, qui tire un bilan positif de cet équipement, notamment « pour désamorcer les situations tendues », les images ne seront pas gardées au-delà d’un délai de trente jours. Les agents n’y auront pas directement accès et ne seront exploitées que sur demande de la justice dans le cadre d’une éventuelle enquête.

La présence de caméras sur le réseau Tisséo n’est pas une nouveauté Quelque 3.000 caméras y fonctionnent déjà en permanence. Et le système va considérablement être renforcé par l’installation de caméras de vidéoprotection à l’intérieur même des 116 rames des deux lignes de métro.