Difficile de comprendre ce que disent les secouristes à l’autre bout du fil ? Depuis quelques heures, « un incident perturbe la qualité sonore des appels vers les numéros d’urgence 15, 17, 18 et 112 de Haute-Garonne », indique l’opérateur Orange sur les réseaux sociaux.

Un souci qui concerne donc les appels vers les pompiers de la Haute-Garonne, de la police ou encore du Samu.

Le @sdis31officiel est concerné par cet incident. Si lorsque vous appelez les numéros d'urgence 18 et 112, vous rencontrez des difficultés à entendre nos opérateurs sapeurs-#pompiers, n’hésitez pas à réitérer votre appel. https://t.co/fd5siVIzvG — Sapeurs-pompiers 31 (@sdis31officiel) May 3, 2022

Pour ne pas rester en plan, Orange préconise tout simplement de réitérer l’appel vers le service concerné. « Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le service dans les plus brefs délais », indique par ailleurs l’opérateur.

Contrairement à la panne nationale qui avait empêché il y a un an à plus de 11.000 appels d’aboutir vers les services d’urgence, cette fois cela concerne la qualité de l’appel et non la possibilité de joindre les secours.