En janvier, après plusieurs jours de grève des éboueurs de la métropole toulousaine, le président de la collectivité, Jean-Luc Moudenc, brandissait la menace d'une privatisation. Après un mois de mobilisation, et un accord après la fin du « fini parti » imposée par la Loi de transformation de la fonction publique, les agents de la collecte des déchets avaient repris mi-janvier le travail.

Mais l’idée de confier au privé une partie du ramassage des poubelles n’est pourtant pas abandonnée. Elle vient de ressurgir quatre mois après la fin du mouvement et vise plus spécifiquement le dépôt de L’Union, qui couvre, entre autres, les communes de Balma, Castelginest ou encore Launaguet. « Sur ce secteur, nous sommes confrontés à des tournées non terminées ou quasiment pas faites. On ne peut pas nous parler de calibrage des tournées, car certaines sont réalisées et depuis la réforme, la régie fonctionne très bien dans tous les autres dépôts. Il y a des comportements qui posent question et j’ai demandé aux services de Toulouse Métropole qu’ils étudient l’éventualité d’un marché public pour le déléguer au privé », explique Vincent Terrain-Novés, vice-président chargé des déchets et de la propreté.

Pour l’instant, c’est loin d’être fait et l’élu espère « une réaction » des agents. Mais il ne cache pas être, d’ores et déjà, satisfait du travail de la société privée qui opère le ramassage à Saint-Orens ou Quint-Fonsegrives.

Les syndicats vent debout

Une éventualité qui n’est pas du goût des syndicats de la métropole. « Si le sujet devait se préciser ou si la collectivité devait pousser son étude, le syndicat FO ne manquerait pas de s’opposer fortement », explique Nicolas Refutin, représentant de FO territoriaux. Les agents concernés s’apprêtent, eux, à envoyer une lettre ouverte au vice-président pour répondre point par point à ses griefs envers le dépôt de L’Union.

« A L’Union, c’est un problème structurel, ils ont ajouté des communes sur leurs tournées, sans augmenter les moyens et depuis la réforme, le temps de travail a augmenté. Ils ne peuvent donc pas finir. Ils veulent privatiser, parce que c’est leur politique et ils commencent par L’Union parce qu’en cas de grève ça ne dérangera pas Toulouse », peste Benoît Fontanilles du syndicat autonome FAFPT.

Pour ce dernier, abandonner la régie sur ce dépôt ne changerait pas la donne puisque les sociétés privées sont obligées de reprendre les salariés. « Et s’ils étaient incompétents, comme cela est suggéré par la direction, ce n’est pas en passant par le privé que ça les rendrait compétents », met en avant le syndicaliste.

Une « agression contre toute la profession » pour l’opposition

Cette critique d’une étude de la privatisation d’une partie des secteurs suscite aussi la critique aussi du groupe d’opposition Alternative pour une Métropole citoyenne (AMC). « Cette annonce est une véritable agression contre toute la profession. Nous condamnons fermement cette tentative de destruction d’un des services publics essentiels au bon fonctionnement de notre Métropole, tentative à laquelle nous nous opposerons. Après avoir engagé l’hiver dernier un véritable bras de fer avec les agents de collecte, l’exécutif métropolitain récidive dans la provocation en amorçant une tentative de privatisation en raison de prétendus dysfonctionnements », déplore Marc Péré. Le maire de L’Union et, par ailleurs, membre du groupe AMC, demande un débat en conseil de métropole avant toute initiative de la part de la majorité.