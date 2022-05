Elles sont blanches et vertes, et convoient depuis près de 30 ans les amateurs de descente tout schuss dans les Pyrénées. Les habitués de la station de ski de Superbagnères connaissent bien les télécabines de quatre places qui permettent de relier la ville de Bagnères-de-Luchon aux pistes. Mais pour redonner un coup de jeune à la station, et améliorer la desserte, le syndicat Haute-Garonne Montagne qui la gère, a décidé d’investir dans une nouvelle infrastructure.

Ce nouvel équipement, un ascenseur valléen baptisé « Crémaillère express », permettra aux usagers de faire le trajet dans des cabines de 10 places en huit minutes, au lieu de 15 minutes jusqu’à présent, et 30 minutes en voiture. Les 1.500 à 2.500 passagers à l’heure qui devraient pouvoir l’emprunter l’hiver prochain, pourront même y transporter leurs vélos aux beaux jours, des brancards lors des chutes à ski ou les fauteuils de personnes à mobilité réduite.

500 euros, livraison non comprise

Ce vaste chantier a commencé à la mi-avril, avec le démontage des 124 cabines. Mais pas question de les envoyer à la casse. Ces « œufs » vont être vendus aux amateurs d’objets insolites au prix de 500 euros chacune, et d’une seule par famille. Décoratives, elles peuvent atterrir dans un jardin ou en sauna. Mais vu sa taille de 2 mètres de haut par 1,8 m de large, il ne faut pas espérer en faire un gîte.

Les fans de ski et de glisse un poil vintage, peuvent faire leur proposition d’achat à l’adresse service.travaux@hg-montagne.com. S’ils reçoivent une réponse positive, il leur restera à trouver un moyen de convoyer leur « œuf » de 200 kg, car à ce tarif-là, la livraison n’est pas incluse.