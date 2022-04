A vous la vue plongeante sur la Garonne et la satisfaction de survoler les embouteillages en même temps que la colline de Pech-David. Alors que les cabines de Téléo, le téléphérique urbain de Toulouse, tournent déjà à vide depuis plusieurs semaines pour la fameuse « marche à blanc », Tisséo annonce l’ouverture au public de cette ligne de transport urbain inédite en France pour le samedi 14 mai, l’inauguration se déroulant la veille.

Cette date officielle reste au conditionnel puisqu’il appartient au préfet de délivrer, in fine, l’autorisation d’exploitation.

Plus de 7000 personnes à bord chaque jour

Le téléphérique, long de 3 km, va permettre de desservir trois stations entre le CHU de Rangueil et l’Oncopole, via l’université Paul-Sabatier. Le trajet total durera dix minutes, et les 15 cabines circuleront aux mêmes horaires, et au même tarif, que les bus. Plus de 7.000 usagers quotidiens sont attendus.