L’incident valait un simple coup de klaxon, il a viré au cauchemar pour un automobiliste toulousain. Début février, alors qu’il empruntait la rocade à la mi-journée, cet homme de 38 ans s’est rabattu brusquement, coupant la route sans le vouloir à une conductrice lancée à grande vitesse.

Cette dernière n’a pas apprécié. C’est peu de le dire. Elle l’a doublé, collé, poursuivi, au point que le trentenaire s’est finalement arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence pour régler le différend. Elle est sortie de sa voiture, l’a poussé. Il l’a repoussée à son tour puis est remonté dans sa voiture, craignant que les choses ne dégénèrent.

Coincé sur un parking

Mais l’inconnue n’a pas lâché. Elle le suivait toujours quand il s’est garé sur le parking de son entreprise dans le quartier de Montaudran. Il a choisi un autre parc de stationnement, elle a continué de lui coller au train. Il s’est donc enfermé dans sa voiture puis a appelé la police. Et quand un homme s’est présenté, il l’a pris pour un employé du parking venu à la rescousse. C’était en fait le compagnon de la poursuivante qu’elle avait prévenu par téléphone. Coups de poing, coups de pied à terre, la victime a été passée à tabac, y compris par la jeune femme. Sa voiture a aussi été vandalisée.

Aidés par la vidéosurveillance, les enquêteurs ont fini par identifier le couple vengeur. L’homme de 21 ans et sa compagne de 27 ans, tous deux déjà connus des services de police, ont été placés en garde à vue mercredi pour violences en réunion et dégradations volontaires. Ils ont reconnu les faits et opté pour une procédure de « plaider coupable » pour laquelle ils sont convoqués au mois d’octobre.