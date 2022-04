Des rafales pouvant atteindre localement 120 km/h ont été mesurées dans la nuit de lundi à mardi dans le Lauragais toulousain et le pays castrais. Le vent d’Autan a même fait une pointe à 102 km/h du côté de Blagnac. Il a faibli un peu ce mardi matin mais Météo France a prolongé son alerte orange aux vents violents pour la Haute-Garonne et le Tarn jusqu’à ce mardi après-midi 16 heures.

Entre cette nuit et ce matin, les pompiers de la Haute-Garonne ont procédé déjà à une vingtaine d’interventions dans tout le département pour « des chutes de branchages, de lignes électriques ou de mobilier urbain ». Les secouristes du Tarn sont sortis quatre fois dans la nuit pour des dégâts liés au vent et, pour l’instant, cet épisode violent n’a fait aucun blessé dans les deux départements touchés où le vent restera sensible jusque dans la soirée.

Dans le Lauragais, plusieurs communes sont privées d’électricité ce mardi matin.