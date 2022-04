« Nous sommes en suractivité. Cela se traduit par des temps d’attente allant parfois de 6 à 8 heures, avec le risque d’attraper des virus qu’on n’avait pas en arrivant », relève le professeur Isabelle Claudet, cheffe des urgences pédiatriques du CHU de Toulouse. Après une légère accalmie, son service prend de plein fouet plusieurs vagues épidémiques en même temps ces derniers jours.

En plus du Covid-19, les enfants sont admis pour de fortes fièvres en raison de la grippe, ou pour des gastro-entérites aiguës. « Nous atteignons les 200 à 220 passages aux urgences de l’hôpital des enfants chaque jour alors qu’on devrait en avoir 120 à 140. Il y a la pression des épidémies et en parallèle nous sommes confrontés à un absentéisme dans nos services, les soignants étant eux aussi malades, en congés maternité ou encore épuisés. On a du mal à recruter après deux ans de Covid », reconnaît la responsable qui appelle les parents à avoir recours d’abord recours à la médecine de ville. La grande majorité des prises en charge des urgences relevant en effet du médecin traitant.

Priorité au médecin généraliste

« Il faut qu’ils se tournent vers leur médecin et respectent les rendez-vous qui leur sont donnés. Souvent ils viennent pour quelque chose qui pourrait être réglé avec leur généraliste, mais ils n’attendent pas et veulent être tout de suite rassurés. Nous priorisons les enfants en fonction de la gravité, du coup ils attendent et s’énervent, cela entraîne de la frustration et des tensions envers les soignants qui n’ont pas besoin de ça », déplore la pédiatre. Il y a quelques semaines, l’un des membres des urgences s’est ainsi fait molester.

Pour éviter ces situations, elle rappelle donc que la priorité doit être donnée au médecin traitant, même si de plus en plus de praticiens ont tendance à fermer leur cabinet avant 19 heures, laissant une période de vide avant l’ouverture de la permanence de soins à 20 h. Celle-ci est disponible tous les soirs, week-ends et jours fériés compris, au 39 66. Mais aussi par SOS médecins 31 au 05 61 33 00 00 ou les maisons médicales de garde de La Faourette au 05 34 46 54 76 ou de la Cité de la Santé au 05 61 59 22 12.