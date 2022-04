Ils arrivent parfois par leurs propres moyens, parfois par l’entremise des associations ou sont orientés par les services de l’Etat d’autres régions. Les Ukrainiens ayant fui leur pays en guerre sont un peu moins de 3.000 à avoir trouvé refuge en Occitanie et être enregistré par les services de l’Etat, sur les 28.000 aujourd’hui en France. Auxquels il faut rajouter les enfants non comptabilisés.

Certains viennent à peine de poser leurs bagages sur le territoire national et n’ont pas encore sollicité d’autorisations provisoires de séjours. Beaucoup sont simplement en transit avant de rallier le Portugal ou l’Espagne où la diaspora est plus importante. En Haute-Garonne, 733 ressortissants adultes ont déjà sollicité la protection temporaire et ils sont 633 à l’avoir obtenue. Auxquels il faut rajouter les enfants non comptabilisés dans ces démarches.

Un précieux sésame d’une durée de six mois renouvelable qui va leur permettre d’avoir droit à la protection maladie, à travailler ou encore à une allocation de ressource. Mais aussi à pouvoir inscrire les enfants à l’école. Ainsi, 118 élèves ukrainiens ont rejoint les établissements scolaires de la Haute-Garonne. Mais comme une bonne partie des élèves continuent à suivre les cours de leur école, collège ou lycée à distance, ce chiffre pourrait rester limiter.

5.500 places d’hébergements recensées

Mais la première étape lors de leur arrivée est avant tout d’avoir un toit sur la tête. Les services de l’Etat ont ainsi recensé 5.500 places d’hébergements. D’ores et déjà en Occitanie, 2.000 personnes sont logées sur des dispositifs collectifs, par des associations ou encore des particuliers. Dans la région, 650 Ukrainiens sont ainsi accueillis ainsi chez des citoyens volontaires, qui ont mis une chambre ou un appartement à leur disposition.

Si certains arrivent directement chez un proche ou par leurs propres moyens, d’autres passent par les accueils temporaires de 24 à 48 heures qui ont été mis en place. À Toulouse, « 200 à 250 personnes sont passées par le gymnase que nous avons mis à disposition, avant d’être réorientés », indique Sacha Briand, élu en charge de la coordination l’aide à l’Ukraine.

Après ce premier site, certains ont pu se rendre dans un ancien couvent du Busca ou au sein de l’ancien CEAT de la Roseraie, reconvertis en logements collectifs. Dans certains départements d’Occitanie, cela peut-être dans un centre de vacances ou des bases de loisirs. Pour les cas spécifiques des mineurs non accompagnés et des mères isolées d’enfants de moins de trois ans, le conseil départemental a ouvert une cinquantaine de places au domaine d’Ariane à Mondonville.

J'ai visité ce matin le centre d'accueil des réfugiés ukrainiens que nous avons ouvert en @HauteGaronne au Domaine d'Ariane en partenariat avec l'@ANRAS_officiel, pour les publics relevant de la protection de l'enfance. Je remercie toutes les équipes mobilisées. #StandWithUkraine pic.twitter.com/0R852XGIAf — Georges Méric (@GeorgesMeric) March 30, 2022

Pour que toutes ces personnes, certainement déboussolées par ce changement de vie imposé par la guerre, puissent s’orienter plus facilement dans leurs démarches administratives, un numéro vert a été mis en place. Depuis le 25 mars, cinq écoutants parlant soit l’Ukrainien soit l’Anglais répondent au 05.34.245.245 à toutes les questions sur l’hébergement, la santé ou encore la scolarité. Et pour compléter, un accueil physique va être mis en place à compter du 11 avril, rue des Salenques à Toulouse.