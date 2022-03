« C’est comme une loterie », souffle un patron de bars amer et qui, mercredi, ne savait pas encore s’il était sur la liste des gagnants ou sur celle des perdants. Attendu depuis plus d’un mois, l’arbitrage de la mairie de Toulouse sur les fameuses terrasses « Covid » concédées pour contrer les effets de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaires des professionnels, est tombé mardi 29 mars dans l’après-midi. « 248 extensions de terrasses sur les 423 exceptionnellement autorisées seront supprimées au 1er avril », a indiqué le Capitole dans un communiqué.

Avec un suspense à double niveau. D’abord pour les restaurateurs du centre-ville puisque la mairie a aussi décidé d’attendre un mois de plus pour se prononcer sur le cas des terrasses de « 10 places » du « secteur sauvegardé », autrement dit de l’hypercentre. Ensuite, parce que mercredi, la plupart des restaurateurs ne savaient pas s’ils étaient ou non concernés. « Il faut n’avoir jamais géré une entreprise pour prévenir les gens de la veille au lendemain », s’offusque un autre patron, qui requiert un anonymat compréhensible en attendant la liste définitive. Il songe à ceux qui, comme lui, avaient « déjà embauché pour les beaux jours » et vont devoir faire machine arrière. A ceux aussi qui ont acheté du mobilier devenu inutile pour leur extension « dans les faubourgs ou les petits bars de quartier ». « Et puis les clients ne tombent pas du ciel, ajoute-t-il, ce sont des Toulousains au même titre que les riverains ».

« Il en reste 175 »

La maire précise qu’elle a tranché selon trois critères : la sécurité/accessibilité, les nuisances et la « valeur patrimoniale ». Tous faisaient partie des revendications des associations de riverains ou d’usagers qui militaient pour la suppression totale des extensions. Mais, là encore, l’accueil de l’arbitrage est mitigé. L’association Bien vivre Toulouse centre (BVCT), qui revendique un millier d’adhérents, a choisi l’humour. Elle annonce en guise de poisson d’avril que la mairie va autoriser les particuliers à s’aménager une terrasse privative devant leur porte. Mais sur le fond, la réaction est partagée. « L’action des associations fédérées a été salutaire, estime Patrick Affre, son secrétaire. Mais il reste encore 175 extensions, ce qui fait beaucoup quand on songe à la souffrance des riverains qui, eux, en prennent pour perpète ».

Richard Mébaoujd, le président de l’association 60 millions de piétons, voit plutôt le verre à moitié vide. « Le maire n’a fait que la moitié du chemin pour permettre aux Toulousains de retrouver une normalité sur l’espace qui bénéficierait aux piétons, aux personnes à mobilité réduites et aux riverains », juge-t-il.