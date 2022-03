On connaît les incontournables sandales plates à lanières créées dans les années 1930 à Saint-Tropez. Cet été, les adeptes de nu-pieds pourront élargir leur collection de chaussures sur mesure avec une nouvelle paire fabriquée dans la Ville rose : Les Toulousaines. Créateur des baskets « Space Jordan 1 » en matériaux spatiaux pour Thomas Pesquet, Jean-Emmanuel Pialoux, artisan bottier, s’est ainsi lancé un nouveau défi : fabriquer une sandale haut de gamme, écoresponsable, tout en ayant une démarche inclusive.

Alors que le made in France fait un retour en force dans les dressings, il a imaginé avec Pascale, une passionnée de création, pouvoir mettre au point des sandales répondant à cette tendance à la consommation locale, tout en créant des chaussures à la fois originales et intemporelles. Pour cela, il a décidé d’utiliser des matériaux de qualité, notamment des cuirs bovins et de poissons issus de tannage végétal, ou du recyclage des matières animales vouées aux déchets.

Une douzaine de personnes handicapées ont planché sur le projet

Mais l’originalité est aussi de faire entrer dans ce processus les membres de l’Arche en pays toulousain, un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) qui accompagne une cinquantaine de personnes en situation de handicap à Blagnac. Une douzaine d’entre eux a planché sur le projet.

Les Toulousaines, des sandales artisanales 100 % locales, sont fabriquées en partie au sein de l'ESAT de l'Arche en Pays toulousain. - Les Toulousaines / JE Pialoux

« J’y ai été bénévole et j’avais à cœur de collaborer avec eux. Ce qui m’intéressait ce n’était pas juste de les faire travailler, mais bien de les faire participer du début à la fin du projet. Ils ont ainsi imaginé les gravures qui sont sur les lanières et la semelle en cuir des Arch’ibelles, dont ils ont trouvé le nom. Ils font aussi du traçage et de la coupe. Nous gérons ensuite le montage et le piquage au sein de notre atelier, puis l’Arche est à nouveau mise à contribution pour les opérations de finition », détaille l’artisan.

« Très valorisant »

Ces sandales faites entièrement à la main, aux dimensions du pied du client, portent ainsi des valeurs humaines et d’inclusion. « D’habitude, les membres de l’ESAT réalisent de la saisie de factures, de la cartonnerie ou de l’étiquetage, des tâches répétitives dont ils ne voient qu’un petit bout de la chaîne car nous sommes sous-traitants. Là, ils ont pu participer à la création, ils se sont sentis écoutés, ont été intégrés de bout en bout. Et c’est aussi très valorisant car nous sommes sur un produit un luxe », assure Cyril Castel, le responsable de l’Arche. D’autant plus qu’une grande partie des bénéfices qui seront réalisés sera reversée à ces travailleurs en situation de handicap.

Pour voir aboutir ce projet, et passer à la vitesse supérieure au niveau des capacités de fabrication, une campagne de financement participatif a été lancé sur la plateforme Ulule. Elle servira à doter l’Arche en petit outillage, mais aussi à plancher sur la collection de collections estivales futures. C’est aussi un moyen de passer une précommande de ses « Toulousaines » faites main à un tarif spécial de lancement, allant de 140 à 170 euros pour une livraison le 1er juillet, leur prix après cette campagne étant fixé à 220 euros.