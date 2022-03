Ils sont de retour. Et c’est sur la place du Capitole que les Toulousains ont pu croiser ce mardi les rappeurs les plus connus de la Ville rose, Bigflo & Oli. Après avoir mis en pause leur carrière en octobre 2020, les deux frères originaires du quartier des Minimes ont tourné mardi un des clips de leur prochain album devant la mairie, dans une boîte en verre.

Ça tourne place du Capitole à #Toulouse … dans la cage en verre les deux rappeurs les plus connus de la Ville rose, aka Bigflo & Oli pic.twitter.com/2b9UmKo9p2 — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) March 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Leur nouvel album sortira bientôt

Derrière les vitres, dans une petite pièce reproduisant un studio d’enregistrement, Florian et Olivio Ordonez étaient filmés par plusieurs caméras, mais aussi par un nombre important de fans, heureux de retrouver les compositeurs et interprètes de « Dommage ». Après un peu moins de deux ans d’absence, la sortie de ce quatrième opus est prévue au cours des prochains mois. Voire des prochaines semaines, car leur compte Instagram a connu une activité récente : tous leurs posts ont disparu et un « Sacré Bordel » est apparu.

Et des gens osent encore les critiquer mais c’est les meilleurs https://t.co/nUk1azEprO pic.twitter.com/71IYHjO0sj — Ananas🦋 (@anaanaaasss) March 21, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Ils ont aussi repris contact avec leurs fans à qui ils ont dit : « Ça y est, on est prêts. » Un retour imminent donc qui se prépare en parallèle de la première édition de leur Rose Festival, prévu en septembre à Mondonville, au nord de Toulouse.