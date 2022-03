« Tout est fait pour me persuader de lâcher mon mandat. » Elue d’opposition à la mairie de Toulouse et au sein du conseil métropolitain, Odile Maurin a décidé de monter au créneau pour dénoncer ce qu’elle estime être « une violation de l’équité démocratique ». Atteinte d’une maladie génétique rare qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant, elle demande, depuis le début de son mandat en juin dernier, à bénéficier de moyens pour pouvoir remplir correctement son rôle d’élue, « à égalité » avec ses collègues valides.

8.000 euros de frais supplémentaires

Si son fauteuil la handicape pour ses déplacements, c’est une autre difficulté qui la contraint le plus dans la préparation des conseils municipaux et de ses interventions : ses troubles cognitifs. La quinquagénaire souffre du syndrome d’Asperger. « C’est un handicap invisible, mais cela entraîne des difficultés, notamment de concentration. Je mets ainsi quatre fois plus de temps pour écrire, lire ou analyser un document. Quand on reçoit les délibérations d’un conseil municipal cinq jours plus tôt, j’ai besoin de l’aide d’une personne pour préparer et ensuite prendre part au conseil. Beaucoup d’élus s’exonèrent de ce travail, ne lisent rien. Ce n’est pas ma conception de l’exercice d’un mandat municipal », plaide Odile Maurin.

Pour faire ce travail, elle a donc dû embaucher une assistante et débourses près de 8.000 euros de frais supplémentaires sur ses deniers propres. Elle pensait qu’au nom de la loi de février 2005, ces dépenses de fonction seraient prises en charge par la ville et la métropole au nom du principe de « compensation du handicap ». Mais elle s’est vue opposer un refus sur la majeure partie de ces frais, le Capitole ne lui remboursant que 1.800 euros sur la somme totale.

Plafonds et loi respectée, selon la collectivité

Après une proposition de médiation l’an dernier, l’élue d’opposition s’est vue signifier un refus de la part des deux collectivités, celles-ci indiquant qu’elles ne pouvaient pas aller au-delà des plafonds prévus par les textes. Cela comprend, dans le cadre de son mandat municipal, « des remboursements de frais spécifiques de déplacements, d’accompagnement et d’aide technique engagés par les élus en situation de handicap lorsqu’ils se rendent à des réunions se déroulant à l’extérieur de la commune et le remboursement de ces mêmes frais pour prendre part aux séances se déroulant dans la commune », fait valoir le Capitole.

Quant à celui qu’elle exerce au sein de Toulouse Métropole, « les remboursements de ces mêmes frais sont également possibles dans la limite d’un plafond identique, mais ils ne s’appliquent que dans le cas où les réunions concernées se déroulent dans une commune autre que celle dont l’élu est issu », indique la collectivité. Un point que la métropole s’est fait confirmer par le préfet, précisant que « Toulouse Métropole rembourse donc les frais de Mme Maurin uniquement dans le cas prévu par la loi. La collectivité ne peut en aucun cas engager de dépenses d’argent public hors du cadre réglementaire ».

« Cette réponse est celle d’une interprétation restrictive du texte de loi. Des articles du code général des collectivités territoriales indiquent les frais spécifiques des élus en situation de handicap doivent leur permettre de prendre part aux séances, et pour prendre part il faut bien préparer ces conseils », indique David Nabet-Martin, l'un des avocats d’Odile Maurin, qui a décidé de porter l’affaire devant le tribunal administratif. « Dans d’autres villes comme Bordeaux ou Grenoble, ils ont eu l’intelligence de faire vivre ce texte, il faut arrêter de mettre la main sur le cœur et pas dans la poche », enchaîne un autre défenseur de l’élue d’opposition, Christophe Lèguevaques. Une affaire qui devrait être audiencée dans les semaines à venir.