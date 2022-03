Il y a dix ans, sept personnes étaient assassinées à Toulouse​ et Montauban lors des attentats perpétrés par Mohammed Merah. Entre le 11 et le 19 mars 2012, celui que l’on a surnommé « le tueur au scooter » a tué Jonathan Sandler, ses deux fils Gabriel et Arié, la petite Myriam Monsonego, Imad Ibn Ziaten, Abel Chennouf et Mohamed Legouad, tous trois militaires, et blessé grièvement un quatrième, Loïc Liber,

Ce dimanche, une cérémonie d’hommage est organisée dans la Ville rose, en présence d’Emmanuel Macron et de son homologue israélien, Isaac Herzog. Près de 2.000 personnes sont attendues à la Halle aux grains lors de cette commémoration organisée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), parmi lesquels les anciens présidents français, Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais aussi l’ancien Premier ministre Manuel Valls, le président du Sénat Gérard Larcher, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Avant de prononcer des discours à la Halle aux grains, les deux chefs d’Etat doivent se rendre à l’école Ozar Hatorah, désormais Ohr Torah, pour déposer des gerbes au pied de « l’Arbre de vie », un monument en hommage aux victimes.

Au-delà du message de paix voulu par les organisateurs, la lutte contre le terrorisme, les phénomènes de radicalisation et l’antisémitisme sont au cœur de cette journée d’hommage qui se clôturera par une pièce de théâtre sur la vie d’Alfred Nakache, ce nageur toulousain revenu d’Auschwitz.